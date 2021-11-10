Гаджиев: первым об Агаларове как об игроке, нужном команде Премьер-Лиги, заговорил Газизов
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Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил выступление форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
«Первым о Гамиде как об игроке, нужном команде Премьер-Лиги, заговорил Шамиль Газизов. Переход Агаларова в «Уфу» был его инициативой. Он связывался с Русланом, отцом Гамида, контактировал с «Анжи». Но клубы не сошлись по цене. «Анжи» хотел гораздо больше, чем «Уфа» могла дать. В результате парень доиграл контракт в дубле Махачкалы и перешел в «Уфу» свободным агентом. Положенную компенсацию как за молодого футболиста башкирский клуб заплатил — и переход состоялся. Одна фраза из разговора с Газизовым того времени мне запомнилась: «Лучшего центрфорварда его возраста в России нет», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».
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