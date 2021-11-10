Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев: первым об Агаларове как об игроке, нужном команде Премьер-Лиги, заговорил Газизов

Гаджиев: первым об Агаларове как об игроке, нужном команде Премьер-Лиги, заговорил Газизов
Комментарии

Бывший тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил выступление форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

«Первым о Гамиде как об игроке, нужном команде Премьер-Лиги, заговорил Шамиль Газизов. Переход Агаларова в «Уфу» был его инициативой. Он связывался с Русланом, отцом Гамида, контактировал с «Анжи». Но клубы не сошлись по цене. «Анжи» хотел гораздо больше, чем «Уфа» могла дать. В результате парень доиграл контракт в дубле Махачкалы и перешел в «Уфу» свободным агентом. Положенную компенсацию как за молодого футболиста башкирский клуб заплатил — и переход состоялся. Одна фраза из разговора с Газизовым того времени мне запомнилась: «Лучшего центрфорварда его возраста в России нет», — цитирует Гаджиева «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Отец Агаларова: предложения по трансферу раньше зимнего периода не будут рассматриваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021