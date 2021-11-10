Джеррард заключит с «Астон Виллой» трёхлетний контракт
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард близок к заключению контракта с «Астон Виллой», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, соглашение специалиста с клубом из Бирмингема будет рассчитано на три года. О переходе специалиста будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в шорт-листе руководства «львов» находятся Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии, Ральф Хазенхюттль из «Саутемптона», наставник сборной Дании Каспер Юльманн, тренер «Брентфорда» Томас Франк и Паулу Фонсека, ранее работавший в «Роме» и «Шахтёре».
«Астон Вилла» в 11 матчах набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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