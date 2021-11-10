Стэн Коллимор — о возможном назначении Джеррарда тренером «Астон Виллы»: плохо не будет

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэн Коллимор прокомментировал информацию о возможном назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера бирмингемского клуба. 7 ноября «Астон Вилла» объявила об отставке наставника Дина Смита.

«Я одобряю. Победитель, безжалостный, многому научился в „Рейнджерс“, хоть там и гонка всего двух лошадей. Он может оказаться посредственным вариантом для „Виллы“ или стать особенным, но точно не будет плохим, потому что Джеррард никогда таким не был. Потенциальная награда стоит того, чтобы рискнуть», — написал Коллимор в своём «твиттере».

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»:

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