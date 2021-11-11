Карло Анчелотти: не думаю, что заинтересован в работе в сборной Италии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что не заинтересован в должности наставника сборной Италии.



«Работа в сборной Италии? Не знаю, не знаю. Мне нравится ежедневная работа. Я размышлял о работе в сборной, но не думаю, что заинтересован в ней», — приводит слова Анчелотти ESPN Col.



Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с июня 2021 года. Контракт 62-летнего специалиста с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее Анчелотти работал в таких клубах, как «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Наполи», «Эвертон» и других командах.



На данный момент главным тренером сборной Италии является Роберто Манчини. Минувшим летом специалист пришёл национальную команду к победе на Евро-2020. Контракт Манчини рассчитан до июля 2026 года.

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