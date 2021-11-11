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Месси провёл полноценную тренировку с Аргентиной и будет доступен к матчу с Уругваем

Месси провёл полноценную тренировку с Аргентиной и будет доступен к матчу с Уругваем
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34-летний форвард французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси провёл полноценную тренировочную сессию в составе сборной Аргентины, несмотря на недовольство парижан его вызовом в сборную из-за недолеченного повреждения. Об этом информирует TyC Sports.

Из-за дискомфорта в колене Месси пропустил последние две игры в составе «ПСЖ», из-за чего прогнозировалось, что он появится на поле в составе сборной лишь в крайнем случае. Однако динамика его выздоровления позволяет предположить, что Лионель может выйти и в старте уже в субботу, 13 ноября, в игре 13-го тура отбора к ЧМ-2022 c Уругваем.

Напомним, что встреча с Уругваем начнётся в ночь на субботу, 13 ноября, в 2:00 мск. Уже в следующем матче Аргентине будет противостоять Бразилия, занимающая первое место в группе. Этот матч состоится в ночь на среду, 17 ноября, начало – 2:30 мск.

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