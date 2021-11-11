«Наполи» предлагает Инсинье подписать новый контракт с 50% сокращением зарплаты
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30-летний итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье удивлён предложенным новым соглашением по контракту от руководства неаполитанского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«У Лоренцо заканчивается контракт в июне 2022 года. «Наполи» предлагает новый контракт с понижением зарплаты на 50%, и Лоренцо был удивлён этим предложением. Пока мы ведём переговоры, посмотрим, к чему они приведут. Слухи о переходе в MLS – полностью ложные», — приводит слова представителя Инсинье источник.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/2021 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.
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