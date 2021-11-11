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Дин Хендерсон может перейти в «Ньюкасл» следующим летом

Дин Хендерсон может перейти в «Ньюкасл» следующим летом
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Дин Хендерсон хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Главным претендентом на вратаря является «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Хендерсон планирует покинуть Манчестер, если так и не вернёт себе место в основном составе. Уход вратаря в зимнее трансферное маловероятен.

Вратарь не смог помочь сборной Англии в июне на Евро-2020 из-за травмы бедра. В июле Хендерсон заразился коронавирусом. На его восстановление ушло больше времени, чем планировалось, и его место в основном составе занял Давид де Хеа.

В текущем сезоне Хендерсон провёл за «Юнайтед» один матч в Кубке Английской лиги против «Вест Хэма» (0:1). Transfermarket оценивает 24-летнего голкипера в €22 млн. Контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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