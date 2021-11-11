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Микель Артета объяснил, почему попросил повесить фото Арсена Венгера на базе «Арсенала»

Микель Артета объяснил, почему попросил повесить фото Арсена Венгера на базе «Арсенала»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему распорядился повесить большой фотопортрет легендарного наставника «канониров» Арсена Венгера на тренировочной базе клуба.

«Это то, что было нами утрачено и что нужно было вернуть. Я хотел повесить его портрет с какой-то вдохновляющей цитатой, потому что так было раньше на „Эмирейтс“. Вы можете посмотреть, как игроки отреагировали на это. Они проходят и здороваются с Венгером. Вы смотрите в его глаза, будто он действительно сейчас здесь. Игрокам это идёт на пользу», — приводит слова Артеты Goal.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает пятое место.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Уотфорд»

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