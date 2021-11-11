Микель Артета объяснил, почему попросил повесить фото Арсена Венгера на базе «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему распорядился повесить большой фотопортрет легендарного наставника «канониров» Арсена Венгера на тренировочной базе клуба.
«Это то, что было нами утрачено и что нужно было вернуть. Я хотел повесить его портрет с какой-то вдохновляющей цитатой, потому что так было раньше на „Эмирейтс“. Вы можете посмотреть, как игроки отреагировали на это. Они проходят и здороваются с Венгером. Вы смотрите в его глаза, будто он действительно сейчас здесь. Игрокам это идёт на пользу», — приводит слова Артеты Goal.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает пятое место.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Уотфорд»
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