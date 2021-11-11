Крамарич: уверен, все с нетерпением ждут матч со сборной России. На кону место на ЧМ

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился мнением о важности предстоящих матчей отборочной стадии к чемпионату мира – 2022.
«У нас хорошее предчувствие относительно наших шансов попасть на чемпионат мира — самое главное, что наша судьба находится в наших руках. Мы верим в свои силы, мы играли очень хорошо последние два месяца, у нас есть хорошее взаимопонимание в команде и много опытных футболистов, которые знают, как справиться с давлением. Очевидно, нам нужно продемонстрировать всё это на поле, начиная с матча со сборной Мальты.
Победа над Мальтой — абсолютная необходимость, поскольку без трех очков результат с Россией, вероятно, будет уже не актуален. Мы не можем допустить осечки. Мы должны быть на 100 процентов сосредоточены на своей игре от начала и до конца. Нам нужно быть активными, агрессивными и иметь правильную форму — и если мы сможем всё это, то наше выступление даст нам необходимый результат.
Если мы сможем набрать три очка, тогда мы сосредоточим наше внимание на России, и я уверен, что все с нетерпением ждут этого матча. Девяносто минут, когда на карту поставлено место на чемпионате мира, — нет ничего более захватывающего, чем это», — цитирует Крамарича пресс-служба ФИФА.
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