Крамарич: до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю о чемпионате мира в России

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился воспоминаниями о чемпионате мира в России – 2018.
«Это был период времени, который войдет в историю, причём не только в Хорватии, но и во всем мире. Мне кажется, что болельщики по всему миру были счастливы, что андердогам из такой маленькой страны, как Хорватия, удалось обыграть футбольных гигантов, таких как Аргентина и Англия, и выйти в финал чемпионата мира.
Это всё ещё невероятное чувство, когда я вспоминаю об этом. У меня так много воспоминаний, которые я бережно храню — каждую победу и каждое празднование, драматические серии пенальти против Дании и России, невероятную победу над Англией и затем разочарование, смешанное с гордостью после нашего поражения в финале.
Я никогда не забуду невероятную атмосферу в команде на протяжении всего турнира, а затем фантастический парад по улицам Хорватии, где более полумиллиона человек собрались приветствовать нас со столькими эмоциями, гордостью и слезами на глазах. Нам потребовалось пять часов, чтобы доехать от аэропорта до главной площади Загреба, и улицы были полностью заполнены людьми. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю те моменты», — цитирует Крамарича пресс-служба ФИФА.
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