КДК запретил допуск болельщиков «Спартака» на матч с «Ахматом» на четыре сектора стадиона
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что орган запретил допуск болельщиков «Спартака» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» на четыре сектора стадиона. Встреча запланирована на 4 декабря.
«За скандирование зрителей оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать «Спартак» на 90 тысяч. Также КДК запретил допуск зрителей на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б на один ближайший – это игра 17-го тура с «Ахматом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Московский «Спартак» за 14 туров набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.
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