Российские болельщики подарили матрёшку футболисту сборной Кипра

Полузащитнику сборной Кипра Матие Шполяричу российские болельщики клуба «Арис», за который он выступает, подарили матрёшку.

«В Петербурге нас встретили очень гостеприимно. Перед прогулкой мне вручили матрёшку с моим же изображением и сказали, чтобы поставил дома на самом видном месте. Красивый сувенир, буду им дорожить. Ребята пожелали мне удачи в играх за клуб, но сегодня они будут болеть за сборную России», — цитирует Шполярича пресс-служба «Ариса».

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Сегодня, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Предыдущее противостояние сборных России и Кипра завершилось со счётом 2:0 в пользу россиян. Тогда голами в составе российской национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.