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Российские болельщики подарили матрёшку футболисту сборной Кипра

Российские болельщики подарили матрёшку футболисту сборной Кипра
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Полузащитнику сборной Кипра Матие Шполяричу российские болельщики клуба «Арис», за который он выступает, подарили матрёшку.

«В Петербурге нас встретили очень гостеприимно. Перед прогулкой мне вручили матрёшку с моим же изображением и сказали, чтобы поставил дома на самом видном месте. Красивый сувенир, буду им дорожить. Ребята пожелали мне удачи в играх за клуб, но сегодня они будут болеть за сборную России», — цитирует Шполярича пресс-служба «Ариса».

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Сегодня, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Предыдущее противостояние сборных России и Кипра завершилось со счётом 2:0 в пользу россиян. Тогда голами в составе российской национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

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