Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал недовольство «ПСЖ» вызовом Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал недовольство руководства «ПСЖ» решением вызвать в национальную команду форварда парижан Лионеля Месси. Ранее в «ПСЖ» выразили недоумение в связи с вызовом игрока, учитывая, что тот залечивает травму. Из-за повреждения аргентинец пропустил два последних матча своей команды.
«У нас хорошая коммуникация со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Недовольство понятно, учитывая, что происходило в сентябре, октябре и ноябре во время окон для матчей сборных и на Кубке Америки. Месси провёл много времени в сборной. Но нет никаких сомнений, что мы имели право вызвать его. Если он в порядке, то играет. Но исторически это было проблемой для европейских клубов.
Такие вопросы нужно решать, надо устранить проблемы с календарём. Леонардо не говорил ничего плохого, он просто выразил отношение к ситуации», — цитирует Скалони ESPN.
В ноябре сборная Аргентины в квалификации ЧМ-2022 проведёт матчи с Уругваем и Бразилией.
- 11 ноября 2021
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