Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал недовольство «ПСЖ» вызовом Месси

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал недовольство «ПСЖ» вызовом Месси
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал недовольство руководства «ПСЖ» решением вызвать в национальную команду форварда парижан Лионеля Месси. Ранее в «ПСЖ» выразили недоумение в связи с вызовом игрока, учитывая, что тот залечивает травму. Из-за повреждения аргентинец пропустил два последних матча своей команды.

«У нас хорошая коммуникация со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Недовольство понятно, учитывая, что происходило в сентябре, октябре и ноябре во время окон для матчей сборных и на Кубке Америки. Месси провёл много времени в сборной. Но нет никаких сомнений, что мы имели право вызвать его. Если он в порядке, то играет. Но исторически это было проблемой для европейских клубов.

Такие вопросы нужно решать, надо устранить проблемы с календарём. Леонардо не говорил ничего плохого, он просто выразил отношение к ситуации», — цитирует Скалони ESPN.

В ноябре сборная Аргентины в квалификации ЧМ-2022 проведёт матчи с Уругваем и Бразилией.

Новость по теме
В «ПСЖ» считают, что не обязаны отпускать Месси и Паредеса в сборную Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021