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Сальгадо: конфликты с Карпиным у нас происходили каждый день

Сальгадо: конфликты с Карпиным у нас происходили каждый день
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Бывший защитник сборной Испании и игрок «Сельты», а ныне спортивный директор «Пафоса» Мичел Сальгадо поделился мнением о российском футболисте и своём бывшем одноклубнике Валерии Карпине, который возглавляет сборную России.

«Конфликты с Карпиным у нас происходили каждый день. С ним невозможно не иметь конфликтов. У него сильный характер, как и у меня. Но мы друг друга очень хорошо чувствовали на поле, даже если говорили на разных языках. Я был слева, а он справа — и наоборот. У нас была максимальная отдача в те времена, и мне очень нравилось с ним играть. Это был игрок с очень высоким уровнем интеллекта», — сказал Сальгадо на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Валерий Карпин выступал за «Сельту» из Виго с 1997 по 2002 год.

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