Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал результат матча с Кипром (6:0).
«Сложно сказать, почему у меня так много голов в одно касание. Хорошо, что получается отличаться в принципе и помогать команде. Этим очень доволен. Рад, что команда набрала три очка перед важной встречей. Самое главное — победа. Игроки знали, кто висит на жёлтых карточках. Но конкретных установок играть аккуратно не было. Было несколько моментов, где нам могли бы карточку показать. Это была важная игра, нужно было победить. А сейчас будем готовиться к следующему матчу.
О матче с Хорватией начали думать после финального свистка. Даже за 10 минут до конца, когда счёт был 5:0, хотели забить ещё. Хорошо, что такой счёт. Приятно после такого матча готовиться к следующему. Конечно, носить повязку в сборной России — это честь. Но, как мы договорились, это наша общая задача. Мы все вместе лидеры, каждый берёт на себя ответственность в какой-то момент», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».
- 11 ноября 2021
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