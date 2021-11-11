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Главный тренер сборной Кипра: после второго гола всё пошло не так, мы посыпались

Главный тренер сборной Кипра: после второго гола всё пошло не так, мы посыпались
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Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«Игра началась с быстрого гола, но в течение первого тайма нам удалось выровнять игру. Показать хороший футбол. Во втором тайме, в его начале, тоже всё было ровно. Но после второго гола всё пошло не так. Мы посыпались. И не смогли вернуться в игру.

До 55-й минуты мы держались, создавали моменты у ворот противника. Но последующее развитие событий нас сломало. Сейчас важно восстановиться психологически. Впереди у нас ещё один матч.

Когда мы выходили на поле, то были настроены оптимистично. Но после второго гола, как и сказал, посыпались.

У меня нет чёткого объяснения, что случилось. После второго гола сразу последовал третий. И мы не смогли собраться. Не ожидал, что будет такая разница. Но важно не зацикливаться на этом поражении.

Не согласен, что надо было добавить в агрессии. До 55-й минуты мы играли хорошо.

Кто сильнее — Россия или Хорватия? Обе команды исключительны. Россия сейчас на первом месте. Поэтому Хорватии предстоит потратить много сил. Они должны сыграть в хороший футбол, чтобы выиграть», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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