Главный тренер сборной Кипра: после второго гола всё пошло не так, мы посыпались

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«Игра началась с быстрого гола, но в течение первого тайма нам удалось выровнять игру. Показать хороший футбол. Во втором тайме, в его начале, тоже всё было ровно. Но после второго гола всё пошло не так. Мы посыпались. И не смогли вернуться в игру.
До 55-й минуты мы держались, создавали моменты у ворот противника. Но последующее развитие событий нас сломало. Сейчас важно восстановиться психологически. Впереди у нас ещё один матч.
Когда мы выходили на поле, то были настроены оптимистично. Но после второго гола, как и сказал, посыпались.
У меня нет чёткого объяснения, что случилось. После второго гола сразу последовал третий. И мы не смогли собраться. Не ожидал, что будет такая разница. Но важно не зацикливаться на этом поражении.
Не согласен, что надо было добавить в агрессии. До 55-й минуты мы играли хорошо.
Кто сильнее — Россия или Хорватия? Обе команды исключительны. Россия сейчас на первом месте. Поэтому Хорватии предстоит потратить много сил. Они должны сыграть в хороший футбол, чтобы выиграть», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 11 ноября 2021
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:28
-
21:20
-
21:14
-
21:13
-
21:12