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Карпин объяснил замену Головина в матче с Кипром

Карпин объяснил замену Головина в матче с Кипром
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча закончилась со счётом 6:0. Матч пропустил защитник «Спартака» Георгий Джикия. По ходу встречи Карпин заменил полузащитника Александра Головина, который играет важную роль в команде.

«Джикия готовится к Хорватии. И если за два дня ничего не случится, он будет играть.

Головин? Замена произошла, потому что думали уже о Хорватии. Был план, чтобы сыграл он 60 минут. У него нет травмы. Все сложилось удачно. Даже карточки никто не получил.

Отрезками был хороший прессинг. Иногда были хорошие перестроения. Не могу сказать, что всё удовлетворило. Но проблемы связаны больше с психологией, где-то появляется расслабленность, где-то не бегут куда надо. Где-то что-то закрепощает.

Крупный счёт радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Условно с Мальтой могло сыграть во вред. Но Хорватия – не тот соперник. На этого соперника не надо никого настраивать. Это отдельная тема», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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