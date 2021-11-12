Радимов объяснил, почему Россия во втором тайме с Кипром играла лучше, чем в первом

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Матч закончился со счётом 6:0.



«Эту игру с Кипром все забудут достаточно быстро. Все понимают, что Хорватия — совсем другая история. Но всегда хорошо ехать в гости на приятной ноте, тем более что второй тайм получился замечательный. Питер проводил команду с криками молодцы, Карпину досталась песня про Валеру. Думаю, что всё замечательно. Но отмечу, в Сплите все будут болеть против и мастерство соперника будет абсолютно другое. Посмотрим.



Проблема первого тайма была в том, что не прессинговали. Забили гол и, как мне показалось, успокоились. Почему не стали прессинговать дальше — не знаю. Дальше, скорее всего, поговорили с Карпиным и он, как надо, подсказал. Может быть, на первый тайм была именно такая установка. Второй тайм, особенно для болельщиков, был веселее.



Огромный плюс для наших, что важные игроки не получили жёлтых карточек. Также физически наша сборная выглядит очень хорошо, реально хорошо», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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