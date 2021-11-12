Червиченко: стенания по поводу Дзюбы и сборной закончились ещё в матче «Зенита» и «Урала»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя победу сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра (6:0), высказался об отсутствии в национальной команде форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.



Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин дал понять, что больше не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду. Форварда вызывали в сборную в октябре, но он отказался, сославшись на неважную форму.



«Стенания по поводу Дзюбы закончены. Не надо больше упоминать Артёма вместе со сборной. Он сказал своё слово — тренер ответил. На самом деле, закончились они ещё в Екатеринбурге. Что ты, если такой великий, не идёшь и не забиваешь в матче с аутсайдером? Хотя выходишь с первых минут, чего требовал от тренера. Мячей нет, а где гарантия, что они будут против Хорватии? Её тоже нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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