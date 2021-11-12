Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер отреагировал на назначение Стивена Джеррарда главным тренером «Астон Виллы»

Гари Линекер отреагировал на назначение Стивена Джеррарда главным тренером «Астон Виллы»
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал назначение Стивена Джеррарда на пост главного тренера «Астон Виллы». Ранее легендарный полузащитник «Ливерпуля» возглавлял шотландский «Рейнджерс».

«Очаровательное назначение. Он уже продемонстрировал, что обладает огромным потенциалом в качестве тренера/менеджера. Желаю ему всего лучшего», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. 7 ноября бирмингемский клуб объявил об отставке главного тренера Дина Смита.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
В «Астон Вилле» прокомментировали назначение Джеррарда главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021