Гари Линекер отреагировал на назначение Стивена Джеррарда главным тренером «Астон Виллы»

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал назначение Стивена Джеррарда на пост главного тренера «Астон Виллы». Ранее легендарный полузащитник «Ливерпуля» возглавлял шотландский «Рейнджерс».

«Очаровательное назначение. Он уже продемонстрировал, что обладает огромным потенциалом в качестве тренера/менеджера. Желаю ему всего лучшего», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. 7 ноября бирмингемский клуб объявил об отставке главного тренера Дина Смита.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»

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