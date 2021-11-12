Гари Линекер отреагировал на назначение Стивена Джеррарда главным тренером «Астон Виллы»
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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал назначение Стивена Джеррарда на пост главного тренера «Астон Виллы». Ранее легендарный полузащитник «Ливерпуля» возглавлял шотландский «Рейнджерс».
«Очаровательное назначение. Он уже продемонстрировал, что обладает огромным потенциалом в качестве тренера/менеджера. Желаю ему всего лучшего», — написал Линекер в своём «твиттере».
«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. 7 ноября бирмингемский клуб объявил об отставке главного тренера Дина Смита.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»
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