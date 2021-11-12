Пуйоль может вернуться в «Барселону» на руководящую должность

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль может вернуться в стан сине-гранатовых и занять руководящую должность, сообщает Sport.es. В его возвращении заинтересованы новый главный тренер Хави и президент клуба Жоан Лапорта.
Карлес Пуйоль также рассчитывает вернуться в «Барселону», но на данный момент не хочет занимать административную должность. Он хочет получить место, на котором сможет принимать важнейшие решения.
Ранее появилась информация, что экс-футболист может занять пост технического секретаря, который в ближайшее время покинет Рамон Планес. По информации источника, Карлес Пуйоль не вернётся в «Барселону» в качестве представителя тренерского штаба нового испанского наставника Хави.
Хави провёл первую тренировку как главный тренер «Барселоны»:
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