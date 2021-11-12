Комбаров — о победе над Кипром: с Хорватией будет совершенно другая игра

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на победу в матче отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с национальной командой Кипра (6:0).



«Самое главное — результат. Первый тайм был практически без моментов, было несколько дальних ударов. С Хорватией будет другой состав, перед Кипром было очень много людей на жёлтых карточках. Хорватия — очень сильная команда. Для них этот матч тоже будет как финал. Нам надо будет собраться и отстаивать результат. Чтобы выйти на чемпионат мира, достаточно сыграть вничью. Уверен, что с Хорватией будет абсолютно другая игра», — цитирует Комбарова «Спорт-экспресс».



Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

Сборная России начала тренировку перед игрой с Кипром: