Трент Александер-Арнольд назвал самого сильного соперника за время выступлений в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос о самом сильном сопернике, с которым он встречался в английской Премьер-лиге.
«Это Эден Азар, точно. Он лучший с отрывом. Можно также назвать Де Брёйне, но как мой непосредственный оппонент лучшим был Азар. У него есть скорость, ловкость, он знает, что нужно делать. Азар очень умно действует с мячом и без него. Он просто невероятен», — сказал Александер-Арнольд в эфире Prime Video Sport.
В 2019 году бельгиец Эден Азар перешёл из «Челси» в мадридский «Реал». В нынешнем розыгрыше АПЛ Трент провёл 9 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
Видео гола Александер-Арнольда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
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