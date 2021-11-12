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Президент «Фенербахче» ответил Озилу, который бросил манишку в сторону тренера

Президент «Фенербахче» ответил Озилу, который бросил манишку в сторону тренера
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Президент стамбульского клуба «Фенербахче» Али Коч призвал полузащитника команды Месута Озила сосредоточиться на футболе. 33-летний футболист в последнее время потерял место в стартовом составе команды, из-за чего начал бурно проявлять эмоции.

Главный тренер «Фенербахче» Витор Перейра доверял Озилу капитанскую повязку. Но в дальнейшем он перестал попадать в состав. В октябре Озил ни разу не сыграл за стамбульский клуб.

В одном из матчей Озил кинул манишку в сторону главного тренера.

«С начала сезона Озила сравнивают с Робином ван Перси. Озил хочет больше играть. Но ему надо сосредоточиться на футболе, оставить в стороне коммерческие интересы. Ему нужно больше думать о «Фенербахче», — сказал Коч в интервью клубной пресс-службе.

В то же время он призвал главного тренера команды найти способ, как выжать из Озила максимум.

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