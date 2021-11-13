Манчини высказался о ничьей сборной Италии со Швейцарией в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча со сборной Швейцарии (1:1) в девятом туре отборочного этапа ЧМ-2022.

«Это сложно, но мы на два гола впереди Швейцарии. Мы должны поехать в Северную Ирландию попытаться сыграть в нашу игру и выиграть, и надеяться, что у Болгарии будет отличная игра со Швейцарией. Мы должны играть в свою игру и побеждать, это наша задача. Сейчас мы должны восстановить силы, это была очень тяжелая игра. Нам нужно быть уверенными в себе, даже когда кажется, что дела идут не очень хорошо, они могут измениться. Команда всегда старается изо всех сил, в некоторые моменты сезона игроки борются сильнее, и многочисленные травмы демонстрируют это», — приводит слова Манчини Football Italia.

Команда Роберто Манчини располагается на первом месте квартета С. Итальянцы в семи играх отбора набрали 15 очков, одержав 4 победы, 3 раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения, суммарно забив 13 мячей, а пропустив 2. Национальная команда Швейцарии находится на втором месте в группе отбора. Команда Мурата Якина также набрала 15 очков в семи играх квалификации на мундиаль, суммарно забив 11 мячей и пропустив 2.

В заключительном туре сборная Италии сыграет с Северной Ирландией, а Швейцария встретится с Болгарией. Оба матча пройдут 15 ноября.