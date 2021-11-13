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Алейников: Миранчук — хороший игрок, но «Аталанте» лучше продать его

Алейников: Миранчук — хороший игрок, но «Аталанте» лучше продать его
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Бывший футболист «Ювентуса» Сергей Алейников поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«К сожалению, в Италии дают не так много времени для адаптации, учитывая, что результат важен здесь и сейчас. Миранчук — хороший игрок, но если в «Аталанте» он вообще не выходит на поле, то лучше продать его уже в январе.

Я бы посоветовал ему не возвращаться в Россию и, возможно, попробовать силы в чемпионате Франции, например, в «Монако», где играет ещё один россиянин – Головин, который может помочь ему быстро интегрироваться. Быстро привыкнуть к итальянскому футболу без стабильной игровой практики сложно», — цитирует Алейникова ITASportPress.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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