Рахим Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Daily Express.
По информации источника, в трансфере форварда лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета, который работал с игроком в «Манчестер Сити». Сам Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан». Ранее сообщалось, что в услугах Стерлинга заинтересована «Барселона».
Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол. С 2012 года Стерлинг вызывается в национальную команду Англии.
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