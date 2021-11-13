Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахим Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Рахим Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Daily Express.

По информации источника, в трансфере форварда лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета, который работал с игроком в «Манчестер Сити». Сам Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан». Ранее сообщалось, что в услугах Стерлинга заинтересована «Барселона».

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол. С 2012 года Стерлинг вызывается в национальную команду Англии.

Лучшие фотографии АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Гвардиола ответил на слова Стерлинга о недостатке игровой практики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021