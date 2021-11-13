Рахим Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Daily Express.



По информации источника, в трансфере форварда лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета, который работал с игроком в «Манчестер Сити». Сам Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан». Ранее сообщалось, что в услугах Стерлинга заинтересована «Барселона».



Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол. С 2012 года Стерлинг вызывается в национальную команду Англии.

Лучшие фотографии АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.