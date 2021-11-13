«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Монако» в качестве замены Погба

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах француза заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает Talksport.



По информации источника, игрок может стать потенциальной заменой Поля Погба. Манчестерский клуб должен будет заплатить за полузащитника € 45–50 млн. Тчуамени может перейти в «МЮ» уже в зимнее трансферное окно.



Помимо «Манчестер Юнайтед» на 21-летнего француза также претендует ряд клубов, среди которых «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. Контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 12 матчах за монегасков и забил один гол.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: