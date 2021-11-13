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Ван Бронкхорст может сменить Джеррарда в «Рейнджерс». Он прилетел на переговоры в Глазго

Ван Бронкхорст может сменить Джеррарда в «Рейнджерс». Он прилетел на переговоры в Глазго
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Нидерландский тренер Джованни ван Бронкхорст прибыл в Глазго на переговоры с «Рейнджерс», сообщает The Ibrox Channel. Опубликовано видео, на котором специалист идёт по аэропорту шотландского города.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард близок к уходу из клуба и заключению контракта с английской «Астон Виллой». Соглашение специалиста с клубом из Бирмингема будет рассчитано на три года. О переходе специалиста будет объявлено в ближайшее время.

Ван Бронкхорст начал тренерскую карьеру на посту ассистента наставника молодёжной сборной Нидерландов в 2010 году. Через год специалист перешёл в «Фейеноорд», где также был помощником главного тренера. В 2015-м ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» и занимал данный пост до перехода в тренерский штаб «Манчестер Сити» в 2019 году. В январе 2020 года о назначении нидерландского специалиста на пост главного тренера объявил китайский «Гуанчжоу Фули». В декабре нидерландец покинул клуб.

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