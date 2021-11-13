Ван Бронкхорст может сменить Джеррарда в «Рейнджерс». Он прилетел на переговоры в Глазго

Нидерландский тренер Джованни ван Бронкхорст прибыл в Глазго на переговоры с «Рейнджерс», сообщает The Ibrox Channel. Опубликовано видео, на котором специалист идёт по аэропорту шотландского города.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард близок к уходу из клуба и заключению контракта с английской «Астон Виллой». Соглашение специалиста с клубом из Бирмингема будет рассчитано на три года. О переходе специалиста будет объявлено в ближайшее время.
Ван Бронкхорст начал тренерскую карьеру на посту ассистента наставника молодёжной сборной Нидерландов в 2010 году. Через год специалист перешёл в «Фейеноорд», где также был помощником главного тренера. В 2015-м ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» и занимал данный пост до перехода в тренерский штаб «Манчестер Сити» в 2019 году. В январе 2020 года о назначении нидерландского специалиста на пост главного тренера объявил китайский «Гуанчжоу Фули». В декабре нидерландец покинул клуб.
- 13 ноября 2021
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:29
-
20:27
-
20:13
-
20:07
-
20:04
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:45
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:15
-
17:09
-
17:08
-
17:01
-
16:52