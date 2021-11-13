Почеттино не против вернуться в АПЛ. В его кандидатуре заинтересован «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает The Telegraph.



По информации источника, аргентинский специалист не против снова поработать в чемпионате Англии. Следующим местом работы Маурисио может стать «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» пригласит Почеттино, если действующий наставник Уле-Гуннар Сульшер будет уволен.



Ранее сообщалось, что правление «МЮ» поддерживает норвежца. При этом в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение тренера будет неизбежным.



Важным фактором в продолжении сотрудничества с Сульшером являются результаты «красных дьяволов» в Лиге чемпионов.



Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. Контракт специалиста с парижанами рассчитан до июня 2023 года. С 2014 по 2019 год аргентинец возглавлял «Тоттенхэм Хотспур».