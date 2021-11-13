Аршавин: верю, что наши смогут отстоять выход на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром (6:0) и поделился ожиданиями от встречи с Хорватией.

«Какие перспективы у сборной? Хорошо, что наши так удачно разыграли комбинацию, забили гол. Потом подуспокоились, поняли, что соперник ниже классом. Начали ошибаться в простых ситуациях, в концовке первого тайма нас простили.

С Хорватией будет совсем другая игра, нежели с Кипром. Думаю, совсем другой состав. Трудно предсказать, как всё будет. Просто верю, что наши смогут отстоять выход на ЧМ-2022», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале сборной России.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.