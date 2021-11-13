Сборная России проверяла поле, Влашич и Ловрен готовились к решающему матчу. Главные фото

13 ноября на стадионе «Полюд» состоялась тренировка и предматчевая пресс-конференция хозяев, в которой участвовали главный тренер Златко Далич и полузащитник «Реала» Лука Модрич.



Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии. Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что знает, какой состав будет у сборной России.



«Угадал ли Далич наш состав? Если за ночь не случится ничего, то Джикия сыграет. Здесь он близок. Баринов тоже скорее всего сыграет. Остальное завтра увидите. Если Джикия выйдет завтра с повязкой, тогда и закольцуем. Пока ещё никто ничего не закольцевал.



Далич прав, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. То же самое и в обратную сторону. Ни одного матча не видел, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, а тебе просто мяч не отдадут, к примеру», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Лучшие кадры с тренировки сборной Хорватии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.