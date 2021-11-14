Панарин оформил дубль, Карпин назвал важнейший матч в карьере. Главное к утру

Панарин оформил дубль, «Рейнджерс» забили 3 гола за 63 секунды, Карпин заявил, что не считает матч с Хорватией самым важным в карьере, Холлоуэй победил Родригеса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Панарин оформил дубль, «Рейнджерс» забили 3 гола за 63 секунды в матче с «Коламбусом».
2. Карпин: матч с Хорватией — не самый важный в карьере. Самый важный был «Ростов» — «Урал».
3. Холлоуэй в ярком бою победил Родригеса на турнире UFC Вегас 42.
4. Сборная России проверяла поле, Влашич и Ловрен готовились к решающему матчу. Главные фото.
5. Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ, сыграв на 474 матча меньше.
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