Панарин оформил дубль, Карпин назвал важнейший матч в карьере. Главное к утру

Панарин оформил дубль, «Рейнджерс» забили 3 гола за 63 секунды, Карпин заявил, что не считает матч с Хорватией самым важным в карьере, Холлоуэй победил Родригеса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Панарин оформил дубль, «Рейнджерс» забили 3 гола за 63 секунды в матче с «Коламбусом».

2. Карпин: матч с Хорватией — не самый важный в карьере. Самый важный был «Ростов» — «Урал».

3. Холлоуэй в ярком бою победил Родригеса на турнире UFC Вегас 42.

4. Сборная России проверяла поле, Влашич и Ловрен готовились к решающему матчу. Главные фото.

5. Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ, сыграв на 474 матча меньше.

6. Боттас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й.

7. Льюис Хэмилтон исключён из протокола квалификации Гран-при Бразилии и стартует последним.

8. Сборная Франции разгромила Казахстан со счётом 8:0 и оформила путёвку на ЧМ-2022.

9. Андрей Василевский совершил роскошный сейв в овертайме матча с «Флоридой». Видео.

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