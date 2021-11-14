Глава УАФ: Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.



«Петраков пришёл и чётко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, она мне импонирует.



Он ощущает ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней утрачено, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придёт в голову пригласить футболистов из России – это его чёткая позиция», — сказал Павелко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Радио НВ».

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