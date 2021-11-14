Глава УАФ: Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
«Петраков пришёл и чётко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, она мне импонирует.
Он ощущает ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней утрачено, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придёт в голову пригласить футболистов из России – это его чёткая позиция», — сказал Павелко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Радио НВ».
- 14 ноября 2021
-
10:56
-
10:54
-
10:29
-
10:21
-
10:14
-
09:58
-
09:54
-
09:33
-
09:30
-
09:22
-
07:00
-
03:00
-
00:59
-
00:41
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:26
-
00:16
- 13 ноября 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:59
-
21:46
-
21:42