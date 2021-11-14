Габулов: сейчас Хорватия не на том высоком уровне, можно играть на победу

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего решающего матча отбора ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии.

«Ребята подготовились и прекрасно осознают, какое сегодня на них может быть давление в Сплите со стороны трибун. Сегодня для всей Хорватии решающий день, заряженность игроков и трибун будет на запредельном уровне. Но с точки зрения футбольных качеств и командной игры Хорватия находится не на том высоком уровне, на котором они были в 2018 году. Наш очный матч в «Лужниках» это подтвердил. С Хорватией можно играть в футбол, даже на победу. Ключевое – выдержать начальный натиск и не дрогнуть психологически. Так можно добиться положительного результата.

Георгий – опытный футболист, который является лидером сборной и московского «Спартака». Джикия по всем качествам соответствует требованиям капитана. Но я бы не придавал большое значение капитанской повязке и не взваливал большую ответственность. Сегодня, да и вообще в современном футболе гораздо важнее и значимее действия в коллективном плане», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

Проход фанатов сборной Хорватии на стадион