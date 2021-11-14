Экс-игрок «Спартака» — о поражении России: никто не сможет упрекнуть игроков и тренеров

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии.



«Больно… сейчас очень больно и обидно… Наша сборная заслужила ничью в этом матче, но несчастный случай… Никто не сможет упрекнуть наших футболистов и тренеров», — написал в «Твиттере» Мор.



Матч Хорватия – Россия завершился победой гостей со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.



Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.

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