Губерниев: футбола почти не было, наши делали всё, что могли

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии.



«Футбола почти не было. В первом тайме ещё местами. Во втором никакого. Наши делали всё, что могли. Но по такой погоде заползти могло всё что угодно! Особенно при том, что мяч из нашей штрафной выходил редко!



Вовремя не заменили Кудряшова. У него сводило ноги!



Но мы были очень близки к ЧМ. Теперь будет сложнее. Надо играть в футбол и дважды побеждать… Вперёд, Русь футбольная!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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