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Карпин высказался об автоголе Кудряшова

Карпин высказался об автоголе Кудряшова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал травму и автогол защитника Фёдора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Не видел, что было с Кудряшовым. С удовольствием бы его заменил, но у нас не осталось возможности – к тому моменту использовали уже пять замен.

Естественно, Кудряшов сейчас расстроен. Мы его поддержали. Такое могло случиться с каждым – мяч мог попасть в колено, руку, голову.

Мы все расстроены, какая ещё может быть атмосфера в раздевалке. По поводу поля – как такое можно ожидать. Во втором тайме поля превратилось в лужи, но говорить, что именно это помешало нам сыграть лучше, я не буду», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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