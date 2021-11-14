Джикия — о голе хорватов: мы пропустили все вместе, не надо на фамилиях делать акцент

Защитник сборной России Георгий Джикия подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Единственный мяч они забили на 81-й минуте после автогола Фёдора Кудряшова.



«Обидное поражение. Понятное дело, что расстроились. Не хочу сейчас разбирать момент с пропущенным голом. Этот гол пропустили мы все вместе, не надо на фамилиях делать акцент. Мы пропустили этот гол в конце матча, и это наша общая вина.



Было ли сложно Кудряшову? Нам всем было непросто. Мы все вместе проиграли этот матч. Понятное дело, в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели, и в этом виноваты только мы.



Хорваты начали игру агрессивно, что мы и предполагали. Мы вынуждены были большую часть времени обороняться. Да, были ошибки, ошибались при выходах из обороны, плохо начинали атаки. Соперник хорошо действовал, агрессивно. Согласен с Карпиным, что в первом тайме, да и во втором тоже, у нас было мало мяча», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Эмоции Кудряшова после автогола в матче Хорватии и России