Хорватия — Россия: видеообзор матча, лучшие моменты

Сборная России провела заключительный матч квалификации ЧМ-2022. Россияне в Сплите встретились со сборной Хорватии. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч сборная Хорватии забила на 81-й минуте. Во время очередной атаки хорватов мяч попал в ногу защитнику россиян Фёдору Кудряшову и отскочил в ворота. Голкипер россиян Матвей Сафонов дотянулся до мяча, но не смог спасти свою команду.

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Сборная России набрала 22 очка и завершила квалификацию на 2-м месте в группе H отборочного турнира чемпионата мира. Хорватия, благодаря этой победе, поднялась на 1-е место. Россияне сыграют в стыковых матчах за право выступления в финальной стадии чемпионата мира. Хорватия получила прямую путёвку в финальную стадию турнира.