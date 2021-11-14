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«Мне жаль Фёдора, такое сложно пережить». Шамиль Тарпищев высказался об автоголе Кудряшова

«Мне жаль Фёдора, такое сложно пережить». Шамиль Тарпищев высказался об автоголе Кудряшова
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии. Встреча закончилась победой хорватов со счётом 1:0. Им помог автогол Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

«Я всегда сужу по самоотдаче, все бились от А до Я. Я бы не судил ребят строго, команда новая и где-то не хватает сыгранности, где-то не могли подержать мяч. В принципе, я никому не могу предъявить претензии: от Карпина до игроков. Сейчас идёт фаза становления и вот сыграть так достойно с хорватами – матч можно поставить со знаком плюс.

Вина Кудряшова в автоголе минимальна. Мяч проскочил между нашими игроками, было короткое расстояние, и он отскочил в Кудряшова. Чисто по-человечески мне жаль Фёдора, такое сложно пережить психологически. Я ему ничего не могу предъявить. Это горько, обидно и существенная психологическая травма. Не считаю, что случилось что-то такое, что его нужно ругать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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