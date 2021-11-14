Роберто Манчини высказался о решающем матче квалификации ЧМ с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от гостевого матча квалификации ЧМ-2022 с командой Северной Ирландии. Перед заключительным матчем квалификации итальянцы набрали одинаковое количество очков со швейцарцами. Итальянцам нужно обыгрывать ирландцев, чтобы претендовать на 1-е место в группе и прямую путёвку на чемпионат мира.



«У нас не должно быть негативных мыслей. Мы знаем, что это важный матч. Выйдем на поле для того, чтобы победить. При этом мы понимаем, что обыграть эту команду в гостях тяжело.



Если не добьёмся своего, у нас ещё будет шанс в марте в стыковых матчах. Но мы хотим решить задачу завтра, на этом сосредоточились.



Никто не верил три года назад, что нас ждёт такое успешное путешествие. Но мы проходили через сложные моменты. Завтра нас ждёт деликатный матч, но ребятам не стоит забывать всё, чего мы уже достигли. Не стоит чувствовать нервозность, нужно сыграть свободно», — цитирует Манчини Football Italia.

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