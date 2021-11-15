Роналду в матче с Сербией впервые в квалификации ЧМ-2022 ни разу не пробил в створ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Сербии (1:2). Нападающий провёл на поле все 90 минут, но так и ни разу не пробил в створ. Примечательно, что такое произошло впервые в нынешней квалификации.
Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.
Согласно регламенту, в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи в Европе пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.
- 15 ноября 2021
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