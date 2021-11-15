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Роналду — о поражении в матче с Сербией: никаких оправданий. Португалия отправится в Катар

Роналду — о поражении в матче с Сербией: никаких оправданий. Португалия отправится в Катар
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Сербии (1:2).

«Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Результат матча с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с ног. Цель попасть на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».

Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы А и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.

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