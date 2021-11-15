Запасные «Манчестер Юнайтед» недовольны Сульшером. Он обещал им больше игрового времени

Группа футболистов «Манчестер Юнайтед» недовольна действиями главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.



По информации источника, во время предсезонной подготовки норвежец признал, что давал некоторым игрокам больше времени на поле в прошлом сезоне. Тренер пообещал Донни ван де Беку, Антони Марсьялю, Джесси Лингарду, Дину Хендерсону, Эрику Бейи, Диогу Далоту, Хуану Мате и Алексу Теллесу, что они будут играть чаще.



Из-за обещаний Сульшера некоторые футболисты отказались уходить из «МЮ», но сейчас они чувствуют, что их обманули, потому что всё ещё сидят на скамейке.



После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе.

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