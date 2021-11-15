Филимонов: Сафонов может стать первым номером сборной России на долгие годы

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов оценил выступление вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в составе национальной команды после матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«Сафонов провёл достойный матч, несколько раз неплохо спас команду от гола. Я считаю, что Матвей может стать первым номером сборной России на долгие годы. У него всё для этого есть: уровень игры, физические способности, подходящий возраст. У Сафонова замечательные перспективы на успех. Нужно ли ему ехать играть в Европу? Ну, тут уже всё зависит от самого Матвея. Если он почувствует, что в «Краснодаре» расти больше некуда, прогресса нет, то, конечно, нужно смотреть какие-то варианты за границей. Если клуб будет бороться за чемпионские места, а Матвей уверенно себя чувствовать в команде, то можно и всю карьеру провести в «Краснодаре». Почему бы и нет? Вот, например, Акинфеев, он всю жизнь играет за ЦСКА. Сафонов может повторить историю Игоря», — приводит слова Филимонова «Спорт-экспресс».
- 15 ноября 2021
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