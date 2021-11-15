Игрок «Ливерпуля» Эллиотт, получивший тяжёлую травму, приступил к лёгким тренировкам

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, получивший тяжёлую травму в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:0), приступил к лёгким тренировкам, сообщает в «Твиттере» пресс-служба клуба.

Фото доступны в «твиттере» «Ливерпуля».

Напомним, на 59-й минуте встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поулсон удалил защитника «павлинов». Стрёйк заработал трёхматчевую дисквалификацию за фол на игроке «Ливерпуля».



В дальнейшем стало известно, что Эллиотт получил вывих голеностопа. Игроку понадобилась операция. В данный момент 18-летний полузащитник всё ещё проходит курс реабилитации.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль»:

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