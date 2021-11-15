Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Эллиотт, получивший тяжёлую травму, приступил к лёгким тренировкам

Игрок «Ливерпуля» Эллиотт, получивший тяжёлую травму, приступил к лёгким тренировкам
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, получивший тяжёлую травму в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:0), приступил к лёгким тренировкам, сообщает в «Твиттере» пресс-служба клуба.

Фото доступны в «твиттере» «Ливерпуля».

Напомним, на 59-й минуте встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поулсон удалил защитника «павлинов». Стрёйк заработал трёхматчевую дисквалификацию за фол на игроке «Ливерпуля».

В дальнейшем стало известно, что Эллиотт получил вывих голеностопа. Игроку понадобилась операция. В данный момент 18-летний полузащитник всё ещё проходит курс реабилитации.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Игрок «Ливерпуля» Эллиотт, получивший тяжёлую травму, опубликовал фото на велотренажёре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021