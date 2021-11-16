Макманаман порекомендовал Асенсио перейти в «Арсенал»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Англии Стив Макманаман посоветовал полузащитнику «сливочных» Марко Асенсио перейти в лондонский «Арсенал».
«Всё зависит от того, чего хочет сам Асенсио, а во-вторых, от того, что собирается делать «Реал». Собираются ли они пригласить Мбаппе, попытаются ли они также подписать Холанда — это и определит решение Асенсио.
Думаю, его бы подписал «Арсенал». Обамеянг близок к концу своей карьеру, ему уже за тридцать. Лаказетт в похожем положении, плюс у него заканчивается контракт.
Асенсио мог бы оказаться в клубе, где он, наверное, получал бы больше удовольствие от игры. Думаю, он тот игрок, который подходит под стиль «Арсенала». Асенсио как Эдегор: хорошо владеет мячом, не очень быстрый, неплохо забивает и создаёт моменты», — цитирует Макманамана Horseracing.net.
Ранее сообщалось, что испанец недоволен ролью запасного в клубе. В нынешнем розыгрыше Примеры полузащитник пронял участие в 10 матчах и забил три мяча.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 ноября 2021
-
00:58
-
00:57
-
00:51
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:22
-
00:03
- 15 ноября 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:03
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:35
-
22:25
-
22:20
-
22:18
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:49
-
21:40
-
21:39
-
21:36