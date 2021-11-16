Макманаман порекомендовал Асенсио перейти в «Арсенал»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Англии Стив Макманаман посоветовал полузащитнику «сливочных» Марко Асенсио перейти в лондонский «Арсенал».



«Всё зависит от того, чего хочет сам Асенсио, а во-вторых, от того, что собирается делать «Реал». Собираются ли они пригласить Мбаппе, попытаются ли они также подписать Холанда — это и определит решение Асенсио.



Думаю, его бы подписал «Арсенал». Обамеянг близок к концу своей карьеру, ему уже за тридцать. Лаказетт в похожем положении, плюс у него заканчивается контракт.



Асенсио мог бы оказаться в клубе, где он, наверное, получал бы больше удовольствие от игры. Думаю, он тот игрок, который подходит под стиль «Арсенала». Асенсио как Эдегор: хорошо владеет мячом, не очень быстрый, неплохо забивает и создаёт моменты», — цитирует Макманамана Horseracing.net.



Ранее сообщалось, что испанец недоволен ролью запасного в клубе. В нынешнем розыгрыше Примеры полузащитник пронял участие в 10 матчах и забил три мяча.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд»:

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