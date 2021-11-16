Дрейер: Россия — это как будто другой мир

Датский полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер, переехавший в чемпионат России минувшим летом, заявил, что доволен трансфером.

«Я привык ко всему тут. Я быстро нашёл квартиру, и всё наладилось. С момента перехода регулярно играю в стартовом составе, получаю немало игровой практики. Это тоже помогает адаптироваться. Так что я невероятно доволен трансфером в «Рубин».

Отмечу, что Россия – совершенно другая культура. Это как будто другой мир. Ты вдали от дома, сам должен всё наладить, но первые месяцы прошли здорово.

Помогло то, что я уже играл за рубежом. Я уже понимал, что главное при таком трансфере», — цитирует слова Дрейера Bold.

Напомним, Андерс стал игроком «Рубина» в конце августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ Дрейер провёл 8 матчей и отметился 4 забитыми мячами.