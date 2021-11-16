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«Сочувствия мне не нужно». Гари Линекер отреагировал на достижение Гарри Кейна

«Сочувствия мне не нужно». Гари Линекер отреагировал на достижение Гарри Кейна
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на достижение форварда Гарри Кейна, который догнал его в списке бомбардиров национальной команды. В матче квалификации чемпионата мира — 2022 с Сан-Марино (10:0) игрок «Тоттенхэм Хотспур» отметился 4 голами. У Кейна и Линекера теперь по 48 голов за сборную Англии, они делят третье место. На второй позиции Бобби Чарльтон (49), а лидирует в списке Уэйн Руни (53).

«Привет, Гарри Кейн. Добро пожаловать в клуб авторов 48 голов. Подозреваю, что твоё членство продлится недолго, но мне было приятно делить это место с тобой.

Сочувствия мне не нужно. Многие нападающие превзойдут мой результат, но каждый раз, когда такое происходит, это служит напоминанием молодым людям, что я когда-то неплохо играл в футбол, а не только говорю о нём. Замена Кейна — это очень тактичный поступок со стороны Гарета Саутгейта. Теперь я могу купаться в лучах славы этого великого человека ещё несколько месяцев», — написал Линекер в своём «твиттере».

Видео гола Кейна в матче с «Ньюкасл Юнайтед»

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